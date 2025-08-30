Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

EuroBasket 2025'te günün programı

Spor
  • 30.08.2025 10:54
  • Giriş: 30.08.2025 10:54
  • Güncelleme: 30.08.2025 11:02
Kaynak: Haber Merkezi
EuroBasket 2025'te günün programı
Fotoğraf: DepoPhotos

Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025 bugün 12 maçla devam edecek.

4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Milli Takım, ikinci maçında dün Çekya'yı da mağlup etti.

Milli Takım bu akşam Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvada günün programı şöyle:

  • İtalya - Gürcistan (15.00)
  • İzlanda - Belçika (15.00)
  • Fransa - Slovenya (18.00)
  • Güney Kıbrıs - Yunanistan (18.15)
  • Polonya - İsrail (21.30)
  • İspanya - Bosna-Hersek (21.30)
  • Litvanya - Almanya (13.30)
  • Çekya - Estonya (14.45)
  • Büyük Britanya - İsveç (16.30)
  • Letonya - Sırbistan (18.00)
  • Karadağ - Finlandiya (20.30)
  • Türkiye - Portekiz (21.45)
BirGün'e Abone Ol