EuroBasket 2025'te günün programı

Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025 bugün 12 maçla devam edecek.

4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Milli Takım, ikinci maçında dün Çekya'yı da mağlup etti.

Milli Takım bu akşam Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvada günün programı şöyle: