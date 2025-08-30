EuroBasket 2025'te günün programı
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025 bugün 12 maçla devam edecek.
4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Milli Takım, ikinci maçında dün Çekya'yı da mağlup etti.
Milli Takım bu akşam Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Turnuvada günün programı şöyle:
- İtalya - Gürcistan (15.00)
- İzlanda - Belçika (15.00)
- Fransa - Slovenya (18.00)
- Güney Kıbrıs - Yunanistan (18.15)
- Polonya - İsrail (21.30)
- İspanya - Bosna-Hersek (21.30)
- Litvanya - Almanya (13.30)
- Çekya - Estonya (14.45)
- Büyük Britanya - İsveç (16.30)
- Letonya - Sırbistan (18.00)
- Karadağ - Finlandiya (20.30)
- Türkiye - Portekiz (21.45)