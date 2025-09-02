EuroBasket 2025'te günün programı

Giriş / Abone Ol
Spor
  • 02.09.2025 07:51
Fotoğraf: AA

Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025 bugün 6 maçla devam edecek.

4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Milli Takım, dün de Estonya'yı mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Bugün maça çıkmayacak olan Milli Takım yarın turnuvanın favorilerinden Sırbistan ile karşılaşacak.

Bugünün dikkat çeken maçında ise İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Turnuvada günün programı şöyle:

  • Belçika - İsrail (15.00)
  • Yunanistan - Bosna-Hersek (15.00)
  • İzlanda - Slovenya (18.00)
  • Güney Kıbrıs - Gürcistan (18.15)
  • İtalya - İspanya (21.30)
  • Fransa - Polonya (21.30)
