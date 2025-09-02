EuroBasket 2025'te günün programı

Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025 bugün 6 maçla devam edecek.

4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Milli Takım, dün de Estonya'yı mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Bugün maça çıkmayacak olan Milli Takım yarın turnuvanın favorilerinden Sırbistan ile karşılaşacak.

Bugünün dikkat çeken maçında ise İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Turnuvada günün programı şöyle: