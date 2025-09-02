EuroBasket 2025'te günün programı
Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025 bugün 6 maçla devam edecek.
4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Milli Takım, dün de Estonya'yı mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Bugün maça çıkmayacak olan Milli Takım yarın turnuvanın favorilerinden Sırbistan ile karşılaşacak.
Bugünün dikkat çeken maçında ise İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek.
Turnuvada günün programı şöyle:
- Belçika - İsrail (15.00)
- Yunanistan - Bosna-Hersek (15.00)
- İzlanda - Slovenya (18.00)
- Güney Kıbrıs - Gürcistan (18.15)
- İtalya - İspanya (21.30)
- Fransa - Polonya (21.30)