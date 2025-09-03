EuroBasket 2025'te günün programı
EuroBasket 2025'te grup maçları bugün ve yarın oynanacak maçlarla sona erecek. Türkiye, liderlik maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025'te bugün gruplardaki son maçlar oynanacak.
Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Sırbistan'ı yendiği takdirde grubu lider tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, yenilmesi halinde ise ikinci sırada yer alacak.
Turnuvada bugün oyanancak maçlar şu şekilde:
- Karadağ - Büyük Britanya (13.30)
- Estonya - Portekiz (14.45)
- Litvanya - İsveç (16.30)
- Çekya - Letonya (18.00)
- Finlandiya - Almanya (20.30)
- Türkiye - Sırbistan (21.15)