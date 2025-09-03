Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

EuroBasket 2025'te günün programı

EuroBasket 2025'te grup maçları bugün ve yarın oynanacak maçlarla sona erecek. Türkiye, liderlik maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 03.09.2025 09:40
  • Giriş: 03.09.2025 09:40
  • Güncelleme: 03.09.2025 09:56
Kaynak: Haber Merkezi
EuroBasket 2025'te günün programı
Fotoğraf: AA

Avrupa basketbolunun en önemli turnuvası olan EuroBasket 2025'te bugün gruplardaki son maçlar oynanacak.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Sırbistan'ı yendiği takdirde grubu lider tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, yenilmesi halinde ise ikinci sırada yer alacak.

Turnuvada bugün oyanancak maçlar şu şekilde:

  • Karadağ - Büyük Britanya (13.30)
  • Estonya - Portekiz (14.45)
  • Litvanya - İsveç (16.30)
  • Çekya - Letonya (18.00)
  • Finlandiya - Almanya (20.30)
  • Türkiye - Sırbistan (21.15)
BirGün'e Abone Ol