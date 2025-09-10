EuroBasket 2025'te günün programı

EuroBasket 2025'te çeyrek final turu bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Bugün TSİ 17.00'de Finlandiya ile Gürcistan, saat 21.00'de ise Almanya ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

İki eşleşmenin kazananı, yarı finalde rakip olacak.

Öte yandan Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi, dün Litvanya'yı 87-76 mağlup eden Yunanistan oldu.

Yarı final maçları 12 Eylül Cuma günü oynanacak.