EuroBasket 2025'te son 16 eşleşmeleri belli oldu
EuroBasket 2025'te grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 eşleşmeleri belli oldu. Son Avrupa şampiyonu İspanya'nın elendiği turnuvada Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi İsveç oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dün oynanan maçların ardından Fransa, Polonya, Slovenya, İsrail, İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek ve Gürcistan tur atladı.
Son Avrupa şampiyonu İspanya ise turnuvaya veda etti.
Türkiye'nin İsveç ile eşleştiği turnuvada son 16 eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
▪️Türkiye - İsveç
▪️Bosna Hersek - Polonya
▪️Yunanistan - İsrail
▪️Litvanya - Letonya
▪️Almanya - Portekiz
▪️İtalya - Slovenya
▪️Sırbistan - Finlandiya
▪️Fransa - Gürcistan
Son 16 turunda ilk maç yarın TSİ 12.00'de Türkiye ile İsveç arasında oynanacak. Maçı kazanması halinde Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Bosna Hersek - Polonya eşleşmesini galibi olacak.