Eurobasket 2025 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdıran Türkiye'nin rakibi, Bosna Hersek'i 80-72 yenen Polonya oldu.

Spor
  • 07.09.2025 14:11
  • Giriş: 07.09.2025 14:11
  • Güncelleme: 07.09.2025 14:17
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i 85-79'luk skorla mağlup edip adını çeyrek finale yazdıran A Milli Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, Bosna Hersek'i 80-72 yenen Polonya oldu.

MAÇ 9 EYLÜL'DE

Türkiye Polonya Avrupa Basketbol şampiyonası çeyrek final maçı 9 Eylül 2025 salı günü oynanacak. Maç saati ise son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

