Eurobasket 2025 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i 85-79'luk skorla mağlup edip adını çeyrek finale yazdıran A Milli Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, Bosna Hersek'i 80-72 yenen Polonya oldu.
MAÇ 9 EYLÜL'DE
Türkiye Polonya Avrupa Basketbol şampiyonası çeyrek final maçı 9 Eylül 2025 salı günü oynanacak. Maç saati ise son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.