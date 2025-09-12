EuroBasket 2025: Türkiye–Yunanistan yarı finali bu akşam

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) tarihi bir başarıya imza attı. Nağmalup yarı finale yükselen takım, şimdi de final yolunda Yunanistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Arena Riga'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden takım, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

CEDİ OSMAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL

Milli takımda kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.

Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.

Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı bugün netlik kazanacak.

ŞAMPİYONADA 7'DE 7 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU

Türkiye Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Türkiye bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.