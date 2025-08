EuroBasket’te hedef şampiyonluk

Spor Servisi

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, hedefinin EuroBasket 2025’de madalya ve NBA'de şampiyonluk kazanmak olduğunu söyledi. NBA'de geçen sezon sergilediği performansla göz kamaştıran 23 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele etti. Ligde 4. yılını geride bırakan Alperen, ilk kez all-star seçilme başarısı gösterdiği 2024-2025 normal sezonunda "double-double" ortalaması yakalayarak ilklerle dolu bir performansa imza attı.

Alperen Şengün yaptığı açıklamada, NBA'de çok büyük meydan okumalarla karşılaştığını ve her sezon gelişim sağlayarak bunlara karşılık verebildiğini belirtti.

Üçüncü yılından sonra takımını benimsediğini aktaran 23 yaşındaki pivot, ‘‘Türkiye'den NBA'e gittiğimde çoğu insan bana 'Gitme' demişti. Benim de amacım gidip vücudumu, dilimi ve basketbolumu geliştirmekti. NBA'de kalmak kolay bir iş değil çünkü her sezon 60 yeni oyuncu geliyor. Orada çalışanlar hayatta kalabiliyor. Bunu bildiğim ve farkında olduğum için her sezon kendime ve oyunuma bir şeyler katmaya çalıştım. NBA'de 4. yılımız bitti. Beşinci yılımıza gidiyoruz. Geçen sene, Houston Rockets ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladım. Geçen sezon her maçı kazanmaya çıktık. Genç bir takıma rağmen kötü de bir iş yapmadık. Bu sezon da takımımıza daha tecrübeli ve sahada bize liderlik edebilecek iyi oyuncular kattık. Yeni sezon için hazırız’’ ifadelerini kullandı.