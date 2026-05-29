Eurocup'ı kazanan JL Bourg, Euroleague'e gitmeyecek

Eurocup'ı kazanarak Euroleague'e gitme hakkı kazanan Fransa ekibi JL Bourg, gelecek sezon da yoluna Eurocup'ta devam etme kararı aldı.

Kulübün açıklamasına göre Euroleague'de yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorluklar göz önüne alındığında JL Bourg'un gelecek sezondan itibaren 3+2 yıl boyunca Eurocup'a katılması kararlaştırıldı.

JL Bourg, geride kalan sezon finalde Beşiktaş'ı iki maçta da yenerek 2026 Eurocup şampiyonu olmuştu.

Böylece Fransa temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Euroleague'de oynama hakkı elde etmişti.