Eurocup'ta 6'ncı hafta: Dusan Alimpijevic'in öğrencileri zorlu sınavda

Bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 10 galibiyet eden son 8 maçının hepsini kazanan Beşiktaş Gain, Eurocup'ta 6'ncı hafta maçında Buducnost'a konuk olacak. Alimpijevic'in öğrencileri kazanarak iyi gidişini sürdürmek istiyor.

Spor
  • 03.11.2025 14:41
  • Giriş: 03.11.2025 14:41
  • Güncelleme: 03.11.2025 14:52
Kaynak: Spor Servisi
AA

Beşiktaş GAİN, Eurocup B Grubu 6. hafta maçında yarın Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek.

Moraca Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak,

Eurocup'ta sezonun ilk beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet elde eden siyah-beyazlılar, grubun zirvesinde yer alıyor. Avrupa’da bu sezon oldukça dengeli bir oyun sergileyen Beşiktaş, son karşılaşmasında Fransa temsilcisi JL Bourg'u 90-60’lık farklı bir skorla mağlup ederek güçlü form grafiğini sürdürdü.

ALIMPIJEVIC FARKI

Dusan Alimpijevic yönetiminde basketbol kültürünü yeniden kazanan siyah-beyazlılar, üç sezonda önemli aşama kaydetti. Alimpijevic'in tempolu ve savunma sertliğini öne çıkaran oyunuyla geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde final oynama başarısı gösteren siyah-beyazlıların bu sezonki hedefi Eurocup şampiyonluğu.

Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ise geride kalan beş haftada üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak üçüncü sırada yer alıyor.

