Eurocup'ta final serisi başlıyor: Beşiktaş evinde avantaj peşinde

Beşiktaş Basketbol Takımı, Eurocup final serisi ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg’u konuk edecek. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayımlanacak.

İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride siyah-beyazlı ekip, hem saha avantajını kullanmak hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş, kupaya uzanması halinde gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı elde edecek.

TEK EKSİK KAMAGATE

Final serisi öncesinde Beşiktaş'ta bir eksik bulunuyor. Siyah-beyazlıların Fransız pivotu Ismael Kamagate’nin sakatlığı nedeniyle seride forma giymesi beklenmiyor.

Sezona Eurocup B Grubu’nda başlayan Beşiktaş, normal sezonu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı. Aynı galibiyet-mağlubiyet derecesine sahip Bourg’un önünde averajla liderliği alan siyah-beyazlılar, bu sonuçla doğrudan çeyrek finale yükseldi.

FİNALE GİDEN YOL

Fransız temsilcisi Bourg da aynı grupta 13 galibiyet, 5 mağlubiyetlik performans sergileyerek ikinci sırada yer aldı ve organizasyona çeyrek finalden devam etti.

Beşikta, çeyrek finalde sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Dolomiti Energia’yı 77-76 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde bir diğer Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji ile karşılaşan siyah-beyazlılar, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Bourg ise çeyrek finalde Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija’yı 83-79 yenerek son dört takım arasına kaldı. Yarı finalde Türk Telekom ile eşleşen Fransız ekibi, üç maçlık seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.

GRUP MAÇLARINI BEŞİKTAŞ KAZANDI

İki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Normal sezonda oynanan iki mücadeleyi de kazanan taraf Beşiktaş oldu. İstanbul’daki karşılaşmayı 90-60 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan mücadeleden de 103-99 galip ayrıldı.

Taraflar Eurocup tarihinde ise 6'ncı kez karşılaşacak. Geride kalan 5 maçta Beşiktaş’ın 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Öte yandan iki ekip, 2023-2024 sezonunda yarı finalde karşı karşıya gelmiş, bu eşleşmede Bourg seriyi 2-1 kazanarak finale yükselmişti.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Eurocup'ta iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ, AKATLAR'DA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, grup aşaması, çeyrek final ve yarı final dahil olmak üzere sahasında çıktığı 11 karşılaşmanın tamamını kazandı. Bir karşılaşmasını farklı bir salonda oynayan Beşiktaş, o mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.

Final serisinde saha avantajı, normal sezonu lider tamamlayan Beşiktaş'ta bulunuyor. Serinin ilk maçı İstanbul’da oynanacak.

İkinci karşılaşma 28 Nisan’da Fransa’daki Ekinox Salonu’nda yapılacak. Serinin 1-1’e gelmesi halinde şampiyonu belirleyecek üçüncü ve son maç 1 Mayıs’ta yeniden Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak.

Siyah-beyazlı ekip, hem normal sezondaki üstünlüğünü hem de iç sahadaki istikrarlı performansını final serisine yansıtarak kupaya ulaşmayı hedefliyor.