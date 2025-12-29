Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eurocup'ta Türk Telekom, Buducnost ile karşılaşacak

Türk Telekom, Eurocup'ta yarın Buducnost ile karşılaşacak. Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Spor
  • 29.12.2025 10:02
  • Giriş: 29.12.2025 10:02
  • Güncelleme: 29.12.2025 10:05
Kaynak: Spor Servisi
Eurocup'ta Türk Telekom, Buducnost ile karşılaşacak
AA

Türk Telekom, Eurocup B Grubu 12. maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile karşılaşacak.

Başkent Podgoritsa'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 7'şer galibiyet, 4'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 3'üncü, Buducnost VOLI ise 4'üncü sırada yer alıyor.

İlk devrede seyircisi önünde çıktığı maçı 79-72 kazanan Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda da 6-0 üstünlüğü bulunuyor.

BirGün'e Abone Ol