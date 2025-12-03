Eurocup'ta Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji sahne alıyor
Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom, Eurocup’ta dokuzuncu hafta maçlarına yarın çıkacak. A Grubu’nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Litvanya temsilcisi Neptunas’ı İstanbul’da ağırlarken B Grubu’ndaki Türk Telekom ise deplasmanda Almanya ekibi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Koleji-Neptunas mücadelesi saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. İstanbul temsilcisi geride kalan sekiz haftada 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubun üçüncü basamağında yer alıyor. Rakibi Neptunas ise 3 galibiyet, 5 yenilgi ile sekizinci sırada bulunuyor. Bahçeşehir Koleji, son maçında Polonya ekibi Slask’a 99-91 kaybetmişti.
Türk Telekom ise EuroCup B Grubu dokuzuncu hafta karşılaşmasında TSİ 21.00’de Chemnitz deplasmanında sahaya çıkacak. Ankara temsilcisi, sekiz haftada 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.
Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz ise aynı periyotta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Türk Telekom, son maçında Beşiktaş'a 93-84 mağlup olmuştu.