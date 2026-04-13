Eurocup'ta yılın koçu: Dusan Alimpijevic

Avrupa basketbolunun iki numaralı organizasyonu Eurocup'ta yılın koçu Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic seçildi. Sırp koç, siyah-beyazlıları tarihinde ilk defa Eurocup'ta finale taşıdı,

  • 13.04.2026 17:42
Kaynak: Spor Servisi
AA

Eurocup’ta 2025-2026 sezonunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri sahibini buldu.

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, turnuvada gösterdiği performansla “Yılın Koçu” seçildi. Sırp çalıştırıcı, Beşiktaş ile ortaya koyduğu istikrarlı ve disiplinli oyun sayesinde bu unvana layık görüldü.

Sezon boyunca Beşiktaş’ı Eurocup’ın en dikkat çeken ekiplerinden biri haline getiren Alimpijevic, özellikle savunma sertliği ve set hücumlarındaki çeşitlilikle öne çıktı. Siyah-beyazlılar, grup aşamasını lider tamamladı.

ÜST DÜZEY BAŞARI

Çeyrek finalde Trento'yu yarı finalde ise Bahçeşehir Koleji'ni deviren siyah-beyazlılar adını finale yazdırdı.

Eurocup yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmede, Alimpijevic’in “oyun disiplini, taktiksel esneklik ve sınırlı kaynaklarla elde ettiği üst düzey başarı” kriterlerinde öne çıktığı belirtildi.

