Eurocup'ta zorlu karşılaşmalar

Eurocup’ta 13. hafta heyecanı, Türk temsilcileri Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji’nin oynayacağı kritik karşılaşmalarla devam edecek.

B Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, 13. hafta maçında Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm’u konuk edecek. Akatlar’da oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, organizasyonda geride kalan 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak haftaya 3. sırada girdi. Beşiktaş, gruptaki son maçında NINERS Chemnitz’e 97-95 mağlup olmuştu. Ulm ise Eurocup’ta çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.

BAHÇEŞEHİR, OLIMPIJA'YA KONUK OLUYOR

A Grubu’nda ise Bahçeşehir Koleji, 13. hafta mücadelesinde Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija’ya konuk olacak.

Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da bulunan Stozice Arena’da oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

Eurocup’ta 8 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunan Bahçeşehir Koleji, averajla 3. sırada yer alırken; aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cedevita Olimpija ise 2. basamakta bulunuyor. Bahçeşehir Koleji son maçında Veolia Towers’ı 105-68 mağlup ederken, Cedevita Olimpija da Aris karşısında 89-60’lık galibiyet elde etti.