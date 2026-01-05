Eurocup'ta zorlu karşılaşmalar
Eurocup'ta Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji zorlu karşılaşmalara çıkacak. Beşiktaş evinde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm’u konuk edecek. Bahçeşehir ise Cedevita Olimpija’ya konuk olacak.
Eurocup’ta 13. hafta heyecanı, Türk temsilcileri Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji’nin oynayacağı kritik karşılaşmalarla devam edecek.
B Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, 13. hafta maçında Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm’u konuk edecek. Akatlar’da oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, organizasyonda geride kalan 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak haftaya 3. sırada girdi. Beşiktaş, gruptaki son maçında NINERS Chemnitz’e 97-95 mağlup olmuştu. Ulm ise Eurocup’ta çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.
BAHÇEŞEHİR, OLIMPIJA'YA KONUK OLUYOR
A Grubu’nda ise Bahçeşehir Koleji, 13. hafta mücadelesinde Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija’ya konuk olacak.
Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da bulunan Stozice Arena’da oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.
Eurocup’ta 8 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunan Bahçeşehir Koleji, averajla 3. sırada yer alırken; aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cedevita Olimpija ise 2. basamakta bulunuyor. Bahçeşehir Koleji son maçında Veolia Towers’ı 105-68 mağlup ederken, Cedevita Olimpija da Aris karşısında 89-60’lık galibiyet elde etti.