Eurocup'ta zorlu maçlar

Eurocup’ta 11. hafta maçları Türk takımları açısından kritik karşılaşmalara sahne olacak. A Grubu’nda yer alan Bahçeşehir Koleji, yarın İtalya deplasmanında Umana Reyer ile karşılaşacak. Palasport Taliercio’da oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alan ve haftaya 3. sırada giren kırmızı-lacivertliler, rakibini İstanbul’daki ilk maçta 93-74 mağlup etmişti. Umana Reyer ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, son maçında U-BT Cluj-Napoca’yı 84-72 yenmişti.

BEŞİKTAŞ, LONDRA DEPLASMANINDA

B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 11. hafta maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions ile karşı karşıya gelecek. Copper Box Arena’daki mücadele TSİ 22.30’da oynanacak.

Grupta 8 galibiyet ve 2 yenilgiyle zirvede yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Litvanya temsilcisi Lietkabelis’i 94-85 mağlup etmişti. London Lions ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Türk Telekom ise 11. hafta maçında sahasında Fransız ekibi Cosea JL Bourg’u ağırlayacak. Ankara Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Grupta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alan başkent ekibi, ilk maçta rakibine 88-80 mağlup olmuştu. Cosea JL Bourg, 8 galibiyet ve 2 yenilgiyle haftaya 2. sırada girerken, iki takım arasında oynanan maçlarda da 4-1’lik üstünlüğe sahip.