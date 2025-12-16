Eurocup'ta zorlu maçlar
Eurocup’ta 11. hafta karşılaşmaları öncesinde Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş deplasmanda, Türk Telekom ise Ankara’da parkeye çıkacak. Üç ekip de grup sıralamasını doğrudan etkileyecek maçlarda mücadele edecek.
Eurocup’ta 11. hafta maçları Türk takımları açısından kritik karşılaşmalara sahne olacak. A Grubu’nda yer alan Bahçeşehir Koleji, yarın İtalya deplasmanında Umana Reyer ile karşılaşacak. Palasport Taliercio’da oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.
Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alan ve haftaya 3. sırada giren kırmızı-lacivertliler, rakibini İstanbul’daki ilk maçta 93-74 mağlup etmişti. Umana Reyer ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, son maçında U-BT Cluj-Napoca’yı 84-72 yenmişti.
BEŞİKTAŞ, LONDRA DEPLASMANINDA
B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 11. hafta maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi London Lions ile karşı karşıya gelecek. Copper Box Arena’daki mücadele TSİ 22.30’da oynanacak.
Grupta 8 galibiyet ve 2 yenilgiyle zirvede yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Litvanya temsilcisi Lietkabelis’i 94-85 mağlup etmişti. London Lions ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
Türk Telekom ise 11. hafta maçında sahasında Fransız ekibi Cosea JL Bourg’u ağırlayacak. Ankara Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Grupta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alan başkent ekibi, ilk maçta rakibine 88-80 mağlup olmuştu. Cosea JL Bourg, 8 galibiyet ve 2 yenilgiyle haftaya 2. sırada girerken, iki takım arasında oynanan maçlarda da 4-1’lik üstünlüğe sahip.