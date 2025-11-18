Eurocup'ta zorlu mücadele: İki Türk takımı karşı karşıya

Beşiktaş, Eurocup B Grubu’nun 8. haftasında yarın zorlu bir deplasmana çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede Türk Telekom’a konuk olacak.

Grupta iki takım da şu ana kadar sergilediği performansla dikkat çekiyor. Hem Türk Telekom hem de Beşiktaş, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya giriyor. Averaj üstünlüğü sayesinde başkent temsilcisi ikinci sırada yer alırken Beşiktaş üçüncü basamakta bulunuyor.

İki ekibin son maçlarındaki form grafikleri de benzer bir tablo ortaya koyuyor. Beşiktaş, geçen hafta İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento’yu İstanbul’da 97-83 yenerek çıkışını sürdürdü. Türk Telekom ise Litvanya’da Lietkabelis’i 100-74 mağlup ederek Avrupa’da üst üste galibiyet serisini beşe çıkardı.

EUROCUP'TAKİ İLK MAÇLARI

Bu sezonun önemli detaylarından biri de iki takımın daha önce Eurocup'ta hiç karşılaşmamış olması. Yaşanacak ilk randevu, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Beşiktaş cephesinde bir başka önemli başlık ise başantrenör Dusan Alimpijevic’in lig performansı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de bu sezon Alimpijevic yönetiminde çıktığı 8 maçın tamamını kazanarak kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Bu seri, Beşiktaş basketbol tarihinde daha önce hiçbir teknik adamın ulaşamadığı bir başarı olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlıların Eurocup'ta sergilediği çıkış da bu ivmenin doğal bir yansıması olarak değerlendiriliyor.