Eurocup | Ulm - Beşiktaş Eurocup maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Eurocup'ta üst sıralara çıkmaya çalışan Beşiktaş, Alman temsilcisi ULM ile kozlarını paylaşıyor. Tarafların form durumu ve maç günü, saati ve kanal bilgisi şöyle:

BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Beşiktaş, Eurocup'ta oynadığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor. Öte yandan Beşiktaş, oynadığı son 6 resmi maçta 4 galibiyet alarak formda bir görüntü çizdi.

ULM PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Ulm, Eurocup'ta oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgi alarak 3. sırada yer alıyor. Ulm da son 6 resmi karşılaşmada 4 galibiyet 2 yenilgi aldı.

ULM - BEŞİKTAŞ EUROCUP MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Ulm - Beşiktaş Eurocup maçı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

ULM - BEŞİKTAŞ EUROCUP MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Ulm - Beşiktaş Eurocup maçı TRT Spor Yıldız televizyonu üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.