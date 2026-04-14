Eurocup’ta sezonun en iyi 5’inde Türkiye'den üç oyuncu

Basketbol Eurocup'ta sezonun en iyi 5’i açıklandı. Organizasyon tarafından yapılan duyuruya göre, taraftarlar, medya mensupları, antrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen kadroda üç Türk kulübünden oyuncular yer aldı.

Açıklanan listede Beşiktaş GAİN forması giyen Ante Zizic, Türk Telekom’dan Kyle Allman ve Bahçeşehir Koleji oyuncusu Malachi Flynn kendilerine yer buldu.

Sezonun en iyi 5’inde ayrıca Dolomiti Energia Trento’dan DeVante Jones ile Hapoel Jerusalem forması giyen Jared Harper da yer aldı.

FİNAL 22 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Organizasyonda Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji yarı final aşamasında elenirken, Beşiktaş adını finale yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, final serisinde Fransa temsilcisi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek.