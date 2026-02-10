Eurocup’ta zorlu mücadeleler

İki Türk temsilcisi, Eurocup’ta grup etabının son haftasında kritik maçlara çıkıyor. Bahçeşehir Koleji Litvanya’da çeyrek final için parkede olacakken, Türk Telekom Ankara’da sıralamasını yukarı taşımayı hedefliyor.

Bahçeşehir Koleji, A Grubu’nun 18. ve son haftasında yarın Litvanya temsilcisi Neptunas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Švyturio Arena’da oynanacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak.

Geride kalan 17 haftada 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Bahçeşehir Koleji, averajla ikinci sırada yer alıyor.

İstanbul ekibi, bu maçı kazanması halinde grubunu ilk iki içinde tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselecek. Neptunas ise 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 8. basamakta bulunuyor. İstanbul’da oynanan ilk maçta Litvanya ekibi, Bahçeşehir Koleji’ni 100-85 mağlup etmişti.

TÜRK TELEKOM'UN KONUĞU CHEMNITZ

B Grubu’nda ise Türk Telekom, 18. hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz’i ağırlayacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

İlk 6’yı garantileyerek 8’li final biletini alan Türk Telekom, 11 galibiyet ve 6 mağlubiyetle grupta 4. sırada bulunuyor.

Başkent temsilcisi, Chemnitz’i mağlup eder ve Buducnost son maçını kaybederse, B Grubu’nu 3. sırada tamamlayacak. 9 galibiyet, 8 yenilgiyle 6. sırada yer alan Chemnitz de 8’li finali garantilemiş durumda. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta Türk Telekom, deplasmanda 87-63’lük net bir galibiyet elde etmişti.

Eurocup’ta gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselirken, sonraki dört takım 8’li final turunda mücadele edecek. 8’li final ve çeyrek final aşamaları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.