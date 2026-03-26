Eurofighter anlaşması: Türk pilotlar İngiltere'de eğitilecek

Türkiye'nin İngiltere'den satın aldığı 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının 10 pilotu ve yaklaşık 100 teknisyeni İngiltere'de eğitilecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey dün (25 Ocak) Londra'da, Türkiye'nin satın aldığı 20 Eurofighter Typhoon jet projesiyle ilgili ek destek sözleşmesi imzaladılar.

Milli Savunma Bakanlığı, imzalanan sözleşmeyi duyurduğu açıklamasında, "Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı" bilgisini verdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, İngiliz Savunma Bakanlığı ise "İngiltere'nin önemli ihracat başarısının bir parçası olarak milyarlarca sterlinlik destek anlaşması imzalandı" başlığıyla yaptığı açıklamada, daha ayrıntılı bilgilere yer verdi.

EUROFİGHTER TYPHOON DESTEK SÖZLEŞMESİ NE ÖNGÖRÜYOR?

Açıklamada, imzalanan sözleşme "eğitim ve destek sözleşmesi" olarak tanımlanırken, bunun İngiltere ile Türkiye arasında Ekim 2025'te jetlerin satışı konusunda imzalanan ana sözleşmenin bir parçasını oluşturduğu kaydedildi.

Sözleşme kapsamında, 10 Türk pilotu ile yaklaşık 100 teknik yer ekibinin İngiltere'de eğitilmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, teknik eğitimlerin mekanik, havacılık elektroniği ve silah sistemleri gibi konuları kapsayacağı bildirildi.

İngiltere'nin açıklamasında, Türk Hava Kuvvetleri'ne uzun dönemli bakım desteği de verileceği, jetlerin birleşenleri ve yedek parçalarının üretiminin de, BAE System, Leonardo UK, MBDA, Rolls Royce ve Martin Baker gibi İngiliz şirketler tarafından güvence altına alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Bu çalışma, yedek parça ve destek ekipmanının teslimini, ilgili mühendis ve pilot eğitimini, yüksek teknoloji eğitim simülatörlerini ve elektronik harp yeteneklerini kapsıyor" denildi.