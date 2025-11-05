Eurofighter ile ilgili iddialar: MSB kaynaklarından 5 soruya yanıt

Türkiye'nin satın aldığı Eurofighter Typhoon savaş uçakları ile ilgili iddialara Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yanıt geldi.

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından aldığı yanıtı paylaştı.

Yazısında tartışmaları ve iddiaları hatırlatan Yetkin, "Alman Der Spiegel sitesinde yer alan, Almanya’nın Türkiye’den bu uçakları bir başka NATO üyesine karşı kullanmamak teminatı aldıktan sonra satış izni verdiği iddiası da vardı. Bu iddia Anadolu Ajansı dahil, uluslararası medya tarafından alıntılandı, hâlâ da alıntılanıyor" ifadelerini kullandı.

EUROFİGHTER İLE İLGİLİ 5 SORU

Yetkin, Eurofighter Typhoon savaş uçakları ile ilgili merak edilenleri 5 başlık altında yazdı:

1- "Yabancı medyada Eurofighter Typhoon uçaklarının Türkiye’ye satış onayının NATO savunmasını güçlendirmek amacıyla verildiği Türkiye’nin de bir NATO üyesine karşı kullanmama taahhüdü vermiş olduğu yolunda haberler var. Bu doğru mudur?

2- Bu doğruysa, Türkiye bu uçakları gerektiğinde Yunanistan’a karşı kullanamayacak mı? Ege’deki devriye uçuşlarında Türk Eurofighter uçakları görev almayacak mı? Alacaksa bunlar silahsız uçuşlar mı olacak?

3- Eurofighter uçaklarına, zamanında F-16’lara yüklendiği gibi milli yazılım yüklenecek mi? Örneğin, IFF (Dostu Düşmanı Tanımlama) kabiliyeti NATO üyesi ülkeleri ayırt etmeden “Dost” olarak mı tanıyacak? İngiltere, Katar ve Umman’dan alınacak uçaklardaki yazılım Türkiye’nin özel ihtiyaçlarına göre yeniden kodlanabilecek mi?

4- Yunanistan’ın İngiliz uçaklarındaki Meteor füzelerinin Türkiye’ye verilmesine karşı olduğu haberleri var. Alım paketimize (Görüş Ötesi Havadan Havaya) Meteor füzeleri dahil mi?

5- İngiltere, varılan anlaşmayı 8 milyar sterlin, Millî Savunma Bakanlığı 5,4 milyar olarak açıkladı. Aradaki fark nereden kaynaklanıyor?"

"EUROFİGHTER JETLERİ EGE GÖREVLERİNDE KULLANILABİLECEK"

Bu soruları Milli Savunma Bakanlığı'na yönelttiğini belirten Yetkin, aldığı yanıtları da paylaştı.

Savunma Bakanlığı kaynaklarının ilk iki soruyu kategorik olarak reddettiğini belirten Yetkin, "Türkiye’nin herhangi bir şartı kabul etmesi mümkün değil" yanıtını aldığını aktardı.

Yetkin, şunları söyledi: "Türkiye satış izni alabilmek için Eurofighter Typhoon uçaklarını gerektiğinde herhangi bir hedefe karşı kullanmama taahhüdünde bulunmadığını söylüyorlar. Bakanlık kaynakları bu soruyu tartışmayı dahi 'saçma' buluyor. Dolayısıyla Eurofighter jetleri Ege görevlerinde de kullanılabilecek."

"YAZILIM ENTEGRASYONU İZNİ OLACAK"

Bakanlık kaynakları, yazılım konusu ile ilgili ise, "Eurofighter uçaklarına her türlü yazılım ve mühimmat entegrasyonu iznimiz olacak. Meteor ve başka füzeler de olacak" cevabını verdi.

FİYAT FARKI

Bakanlık kaynakları, fiyat farkı tartışmaları hakkında ise şunları söyledi: "Bizim açıkladığımız rakam 20 uçak, görev ekipmanları ve füze ve mühimmatı kapsıyor. İngiltere Başbakanı bu anlaşmanın İngiliz ekonomisine istihdam, ilerideki potansiyel lojistik anlaşmalar dahil yapacağı toplam katkıyı ifade ediyor."