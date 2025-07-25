Eurofighter satışında İmamoğlu etkisi: Almanya Hükümet Sözcüsü açıkladı

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’in Türkiye’ye Eurofighter savaş uçağı satışına onay vermesinde, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden yaptığı çağrının etkili olduğunu açıkladı.

Almanya Federal Hükümeti’nin 23 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Türkiye’ye Eurofighter satışı konusundaki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Toplantıda bir gazetecinin, “Önceki Federal Hükümet, yani SPD ve Yeşiller’den oluşan geçici hükümet, özellikle sayın İmamoğlu’nun Türkiye’de tutuklanmasının ardından Eurofighter uçaklarına ilişkin bir kararı ertelemişti. Sizce, Türkiye’deki insan hakları durumu ya da İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili olarak ne değişti de şimdi, sizin de dediğiniz gibi, bir ön karar alındı veya bu satış için yol açıldı?” sorusuna Kornelius şu yanıtı verdi: “Ayrıntılara girmeden şunu belirtmek isterim ki, sayın İmamoğlu bizzat cezaevinden bu uçakların satışı lehine görüş bildirmiştir.”

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, 21 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, Eurofighter savaş uçağı ile ilgili Almanya'ya çağrıda bulunmuştu.

İmamoğlu, açıklamasında, "Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri’ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş" demişti.

"Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum" diyen İmamoğlu, şunları söylemişti:

"Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum.

Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye’nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur."