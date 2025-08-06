Eurofighter’lar Polonya’ya gönderildi

Dış Haberler

Almanya, Orta ve Doğu Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmek gerekçesiyle Polonya’ya beş adet Eurofighter tipi savaş uçağı gönderdi. Alman Hava Kuvvetleri Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, operasyon yaklaşık bir ay sürecek. Bölgede görev yapmak üzere 150 civarında Alman askeri de sevk edildi.

Bild gazetesinin haberine göre, Almanya, nisan ayından bu yana Polonya hava sahasının korunmasına destek veriyordu ancak söz konusu uçaklar şimdiye kadar Almanya’nın Rostock kentinden kalkış yapıyordu. Yeni konuşlanma, Polonya’nın doğrudan talebi üzerine gerçekleşti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu askeri adımı ocak ayında kamuoyuna duyurmuştu.

Euronews’teki habere göre Polonya Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu adım, NATO’nun doğu kanadındaki hava sahasının korunmasına katkıdır. Aynı zamanda müttefik ülkelerin işbirliğinin bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.