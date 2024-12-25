Euroleague 18. Hafta | Monako - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Euroleague'de 2. yarı maçlarına geçilirken Anadolu Efes, Monako'ya konuk oluyor. Monako - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Takımların puan durumu ve diğer bilgiler haberimizde.
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde (Turkish Airlines Euroleague) ikinci yarı maçları bu hafta başlıyor. Ligin sürpriz takımlarından Monako, sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Monako - Anadolu Efes maçına dair gün, saat ve kanal bilgisi ile takımların puan durumundaki yerlerine bakalım:
MONAKO PUAN DURUMU
Monako, Euroleague'de oynadığı 17 maçta 11 galibiyet 6 beraberlikle 3. sırada yer alıyor.
ANADOLU EFES PUAN DURUMU
Anadolu Efes, Euroleague'de oynadığı 17 maçta 10 galibiyet 7 mağlubiyet alarak 7. sırada bulunuyor.
MONAKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Monako - Anadolu Efes maçı 26 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.
MONAKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?
Monako - Anadolu Efes maçı S Sport 1 televizyonu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.