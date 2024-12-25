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Euroleague 18. Hafta | Monako - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague'de 2. yarı maçlarına geçilirken Anadolu Efes, Monako'ya konuk oluyor. Monako - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Takımların puan durumu ve diğer bilgiler haberimizde.

BirBilgi
  • 25.12.2024 16:50
  • Giriş: 25.12.2024 16:50
  • Güncelleme: 25.12.2024 16:50
Euroleague 18. Hafta | Monako - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Foto: Depophotos

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde (Turkish Airlines Euroleague) ikinci yarı maçları bu hafta başlıyor. Ligin sürpriz takımlarından Monako, sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Monako - Anadolu Efes maçına dair gün, saat ve kanal bilgisi ile takımların puan durumundaki yerlerine bakalım:

MONAKO PUAN DURUMU

Monako, Euroleague'de oynadığı 17 maçta 11 galibiyet 6 beraberlikle 3. sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES PUAN DURUMU

Anadolu Efes, Euroleague'de oynadığı 17 maçta 10 galibiyet 7 mağlubiyet alarak 7. sırada bulunuyor.

MONAKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Monako - Anadolu Efes maçı 26 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

MONAKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Monako - Anadolu Efes maçı S Sport 1 televizyonu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

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