Euroleague 18. Hafta | Monako - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague'de 2. yarı maçlarına geçilirken Anadolu Efes, Monako'ya konuk oluyor. Monako - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Takımların puan durumu ve diğer bilgiler haberimizde.

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Foto: Depophotos