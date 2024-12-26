Euroleague 18. Hafta | Partizan - Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague 18. Hafta mücadelesi Partizan - Fenerbahçe Beko maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe yeniden zirveye ulaşmak istersen, partizan ise çıkış yakalamaya çalışıyor. Partizan - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Partizan maçı hangi kanalda? Tüm detaylara bakalım:

FENERBAHÇE PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de oynadığı 16 maçta 10 galibiyet 6 mağlubiyet ile ligin 6. sırasında yer alıyor. Buna karşın Fenerbahçe Beko, ligde aldığı toplam 6 mağlubiyetinin dördünü son 6 haftada aldı. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son haftalardaki kötü gidişine dur demek için sahada olacak.

PARTİZAN PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Fenerbahçe Beko'ya Euroleague şampiyonluğu kazandıran Zeljko Obradovic'in koçluğunu yaptığı Partizan ise Euroleague'in ilk yarısında bekleneni vermedi. Partizan, oynadığı 17 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak ligin 14. sırasında bulunuyor.

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22:30'da oynanacak.

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı, S Sport kanalından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.