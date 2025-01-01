Euroleague 19. Hafta: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta, 2-3 Ocak tarihleri arasında oynanacak dev mücadelelerle devam edecek. Euroleague'de bu hafta, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO'NUN SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, son dönemde istikrarsız bir performans sergiledi. THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçın sadece 1’ini kazanan sarı-lacivertliler, bu hafta 6. sırada yer alıyor. Ancak taraftarlarının desteğiyle bu kritik derbi maçını kazanıp moral bulmayı hedefliyor.

ANADOLU EFES'İN FORM DURUMU

Anadolu Efes ise son 4 maçında 3 galibiyet alarak önemli bir ivme yakaladı. Fenerbahçe Beko'nun hemen bir sıra altında, 7. sırada bulunan Anadolu Efes, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek sıralamada üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında, Türk basketbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği derbi, 3 Ocak Cuma günü saat 20.45'te oynanacak. Maç, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Maçı S Sport 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Maçı izlemek isteyenler, ya mevcut ücretli platformlarından S Sport'u da kapsayan bir spor paketi almalı ya da S Sport Plus'a direkt olarak abone olmalı.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kategori 1: 1650,00 TL Kategori 2: 1400,00 TL Kategori 3: 1150,00 TL Kategori 4: 900,00 TL Kategori 5: 650,00 TL Kategori 6: 450,00 TL Kategori 7: 300,00 TL Açık Loca (Yemekli): 4250,00 TL Sky Lounge: 1250,00 TL TTelekom Lounge: 750,00 TL

FENERBAHÇE BEKO MAÇ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Fenerbahçe Euroleague maç bileti nereden alınır ve Euroleague maçları için passolig gerekli midir soruları sıklıkla merak ediliyor. Euroleague maçları için passolig kartına gerek yoktur. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç bileti https://mobilet.com/tr/event/fenerbahce-beko-anadolu-efes-36325/ üzerinden satın alınabilir.

ERGİN ATAMAN'LI PANATHİNAİKOS İTALYA YOLCUSU

THY Avrupa Ligi'nin bir diğer dikkat çeken maçında, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, 3 Ocak Cuma günü saat 22.15’te İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek. Ataman’ın takımı, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı planlıyor.

THY AVRUPA LİGİ 19. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Basketbolseverler için THY Avrupa Ligi maç programı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 19. hafta maçları:

2 Ocak Perşembe Euroleague maç programı

21.00 : Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan) - S Sport 2

: Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan) - 22.00 : LDLC ASVEL (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - S Sport 1

: LDLC ASVEL (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - 22.00 : ALBA Berlin (Almanya) - Monaco (Fransa)

: ALBA Berlin (Almanya) - Monaco (Fransa) 22.30: Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

3 Ocak Cuma Euroleague maç programı

20.45 : Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 22.15 : Paris Basketbol (Fransa) - Barcelona (İspanya)

: Paris Basketbol (Fransa) - Barcelona (İspanya) 22.15 : Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

: Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya) 22.30 : Partizan (Sırbistan) - Maccabi Playtika (İsrail)

: Partizan (Sırbistan) - Maccabi Playtika (İsrail) 23.00: Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) - S Sport 2

Basketbolseverler için oldukça heyecanlı geçmesi beklenen THY Avrupa Ligi 19. haftası, hem Türk derbisiyle hem de diğer kritik karşılaşmalarla dolu bir program sunuyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in rekabeti, Türkiye'de basketbolun Avrupa’daki gücünü bir kez daha ortaya koyacak.