Euroleague 2. Hafta | Zalgiris – Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Taraftarların en çok merak ettiği sorular arasında maçın başlama saati, yayın bilgileri ve Euroleague puan durumu öne çıkıyor.

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE’DE LİDER

Fenerbahçe Beko, ilk hafta mücadelesinde sahasında Paris Basket’i 96-77 mağlup ederek Euroleague’e müthiş bir başlangıç yaptı. Bu sonuçla Euroleague puan durumunda zirveye yerleşen Fenerbahçe Beko, ikinci maçta da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

ZALGİRİS’İN FORM DURUMU

Litvanya temsilcisi Zalgiris, Euroleague’in ilk haftasında güçlü rakibi Monako’yu 89-84 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Bu sonuçla ilk hafta sonunda 9. sırada yer alan Zalgiris, Fenerbahçe karşısında ev sahibi avantajını kullanmayı hedefliyor.

ZALGİRİS – FENERBAHÇE MAÇI SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Basketbolseverlerin merakla beklediği Zalgiris – Fenerbahçe Euroleague maçı, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 20:00’de oynanacak. Mücadele, S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.