Euroleague 2025/2026 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkish Airlines Euroleague'de 2025/2026 sezonunun ne zaman başlayacağı sorusu basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Euroleague'de bu sene hangi takımlar mücadele edecek? Euroleague'de bu sezon hangi takımlar var? Detaylar şöyle:

EUROLEAGUE'DE KAÇ TAKIM YER ALIYOR?

Turkish Airlines Euroleague'de 2025/2026 sezonunda 20 takım mücadele edecek. Lig aşamasında takımlar 38 maç oynayacak.

Euroleague'de yer alan takımlar şöyle:

Anadolu Efes

ASVEL

Barcelona

Bayern Münih

Crvena zvezda

Dubai Basketball

Fenerbahçe

Hapoel Tel Aviv

Makkabi Tel Aviv

Monaco

Olimpia Milano

Olimpiakos

Panathinaikos

Paris Basketball

Partizan

Real Madrid

Saski Baskonia

Valencia

Virtus Bologna

Žalgiris

EUROLEAGUE NE ZAMAN BAŞLAYACAK, LİG AŞAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Euroleague 2025/2026 sezonu 30 Eylül 2025'te başlayacak, 17 Nisan 2026'da tamamlanacak.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

Euroleague'de Final Four maçları 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Euroleague kupası ise 24 Mayıs Pazar günü sahibini bulacak.

FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES'İN İLK MAÇLARI NE ZAMAN?

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki ilk maçını 1 Ekim 2025 Çarşamba günü Fransa temsilcisi Paris Basket ile saat 20.45'te oynayacak.

Anadolu Efes ilk maçını 30 Eylül 2025 Salı günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile evinde oynayacak.

2025/2026 EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Euroleague maçları için yayıncı bilgisi henüz mevcut değildir. Buna karşın geçtiğimiz yıllarda Euroleague'in yayın hakları S Sport'tadır. Yayın bilgisi netleşince haberimize eklenecektir.