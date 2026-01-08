EuroLeague 21. Hafta | BC Dubai – Fenerbahçe Maçı ne zaman ve hangi kanalda?

EuroLeague 2025/26 sezonu 21. hafta karşılaşmasında BC Dubai ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Play-off yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, hem zirve hesapları hem de alt sıralardaki denge açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe, deplasmanda alacağı galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

BC DUBAİ – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Organizasyon: EuroLeague 25/26 – 21. Hafta

EuroLeague 25/26 – 21. Hafta Tarih: 8 Ocak

8 Ocak Saat: 19:00

19:00 Salon: Coca-Cola Arena

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

BC Dubai – Fenerbahçe EuroLeague karşılaşması, S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU (İLGİLİ TAKIMLAR)

21. hafta öncesinde yalnızca bu karşılaşmada yer alan takımların galibiyet, mağlubiyet ve sıralama bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra Takım G M Sıralama Yüzdesi 3 Fenerbahçe 13 6 %68 13 BC Dubai 9 11 %45

FENERBAHÇE FORMDA: SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe, EuroLeague’de son haftaların en formda takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, son 10 EuroLeague maçının 9’unu kazanarak zirve yarışında iddiasını net biçimde ortaya koydu.

Bu etkileyici performans, BC Dubai deplasmanı öncesinde Fenerbahçe’yi maçın favorileri arasına taşıyor.

BC DUBAİ İÇİN KRİTİK MAÇ

Ev sahibi BC Dubai ise ligde orta-alt sıralarda yer alıyor. Alınacak bir galibiyet, takımın sıralamada yukarıya tırmanması açısından büyük önem taşıyor.

Coca-Cola Arena’daki atmosfer, BC Dubai’nin en büyük avantajlarından biri olarak görülüyor.

BC Dubai – Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Karşılaşma 8 Ocak’ta saat 19:00’da başlayacak.

Maç hangi kanalda?

Mücadele S Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe EuroLeague’de kaç maç kazandı?

Fenerbahçe, 21. hafta öncesinde 13 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile ligde 3. sırada yer alıyor.

BC Dubai – Fenerbahçe EuroLeague 21. hafta maçı, hem zirve yarışını hem de orta sıralardaki dengeyi doğrudan etkileyecek kritik bir karşılaşma olacak.

Son 10 maçta 9 galibiyet alan Fenerbahçe, form grafiğiyle öne çıkarken, BC Dubai ise ev sahibi avantajını kullanarak sürpriz peşinde olacak.