Euroleague 22. Hafta | Anadolu Efes - Baskonia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague’de 25/26 sezonu 22. hafta heyecanı devam ederken, Anadolu Efes sahasında sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Play-off umutlarını canlı tutmak isteyen lacivert-beyazlılar, Baskonia karşısında mutlak galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. Basketbolseverlerin merak ettiği “Anadolu Efes - Baskonia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun tüm yanıtları bu haberde.

ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague 25/26 sezonu 22. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Baskonia, 15 Ocak tarihinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 20:30’da başlayacak.

ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin canlı yayın bilgilerini sıkça araştırdığı karşılaşma, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. “Anadolu Efes maçı hangi kanal veriyor?” sorusunun yanıtı da bu şekilde netleşmiş oldu.

ANADOLU EFES İÇİN PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Euroleague’de sezonun bu bölümüne girilirken Anadolu Efes için hata payı neredeyse kalmadı. Play-off potasına yaklaşabilmek adına alınacak her galibiyet büyük önem taşırken, Baskonia karşılaşması bu açıdan belirleyici bir rol oynuyor. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Takım G M A:Y Galibiyet % Baskonia 7 14 1810:1880 %33 Anadolu Efes 6 15 1644:1752 %29

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Her iki takım da alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, bu maç yalnızca bir galibiyet değil, aynı zamanda moral ve özgüven açısından da büyük önem taşıyor. Anadolu Efes, sahasında alacağı galibiyetle hem Baskonia ile arasındaki farkı kapatmak hem de play-off umutlarını sürdürmek istiyor.

Euroleague 22. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile Baskonia arasında oynanacak mücadele, sezonun kaderini belirleyebilecek maçlar arasında yer alıyor. Play-off yarışında tutunmak isteyen Anadolu Efes için bu karşılaşma, yalnızca bir maç değil, adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor.