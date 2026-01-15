Euroleague 22. Hafta | Fenerbahçe Beko - Valencia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko – Valencia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Euroleague 22. haftada Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada ve bu maçla birlikte ilk 6 yolunda avantajını koruyabilecek mi? Maç şifreli mi yoksa şifresiz mi? Tüm yanıtlar haberimizde.
Euroleague 2025/2026 sezonunda 22. hafta heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Ülker Sports Arena’da oynanacak Fenerbahçe Beko – Valencia mücadelesi, hem zirve yarışını hem de ilk 6 hedefini yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe Beko’nun doğrudan play-off yolunda emin adımlarla ilerlediği bu kritik haftada gözler, Valencia karşısında alınacak sonuca çevrildi.
FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Euroleague 22. hafta kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko – Valencia maçı, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak.
FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko – Valencia maçı, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler S Sport 1 yayını üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.
FENERBAHÇE BEKO KAÇINCI SIRADA?
Euroleague 22. hafta öncesinde Fenerbahçe Beko, oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak puan tablosunda 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ilk 6 içinde kalarak play-off’lara doğrudan katılma hedefini sürdürüyor.
İLK 6 VE PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?
Euroleague formatına göre sezon sonunda ilk 6 sırayı alan takımlar doğrudan play-off’a yükseliyor. 7 ile 10. sırada yer alan takımlar ise play-off elemeleri oynuyor. Bu nedenle Fenerbahçe Beko için Valencia karşılaşması, ilk 6 yolunda büyük önem taşıyor.
EUROLEAGUE 22. HAFTA PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|G
|M
|A:Y
|Yüzde
|1
|Hapoel Tel.
|14
|6
|1758:1643
|%70
|2
|Monaco
|14
|7
|1909:1752
|%67
|3
|Valencia
|14
|7
|1896:1797
|%67
|4
|Barcelona
|14
|7
|1804:1744
|%67
|5
|Fenerbahçe Beko
|13
|7
|1640:1596
|%65
İLK MAÇTA VALENCİA KAZANMIŞTI
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma, Valencia’nın 94-79 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe Beko, bu kez taraftarı önünde hem rövanşı almak hem de ilk 6 yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
FENERBAHÇE BEKO İÇİN KRİTİK VİRAJ
Valencia karşılaşması, Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’deki kaderini doğrudan etkileyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanarak hem puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakibiyle arasındaki dengeyi kendi lehine çevirmeyi hedefliyor.
