Euroleague 22. Hafta | Fenerbahçe Beko - Valencia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague 2025/2026 sezonunda 22. hafta heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Ülker Sports Arena’da oynanacak Fenerbahçe Beko – Valencia mücadelesi, hem zirve yarışını hem de ilk 6 hedefini yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe Beko’nun doğrudan play-off yolunda emin adımlarla ilerlediği bu kritik haftada gözler, Valencia karşısında alınacak sonuca çevrildi.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague 22. hafta kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko – Valencia maçı, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko – Valencia maçı, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler S Sport 1 yayını üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

FENERBAHÇE BEKO KAÇINCI SIRADA?

Euroleague 22. hafta öncesinde Fenerbahçe Beko, oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak puan tablosunda 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ilk 6 içinde kalarak play-off’lara doğrudan katılma hedefini sürdürüyor.

İLK 6 VE PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

Euroleague formatına göre sezon sonunda ilk 6 sırayı alan takımlar doğrudan play-off’a yükseliyor. 7 ile 10. sırada yer alan takımlar ise play-off elemeleri oynuyor. Bu nedenle Fenerbahçe Beko için Valencia karşılaşması, ilk 6 yolunda büyük önem taşıyor.

EUROLEAGUE 22. HAFTA PUAN DURUMU

Sıra Takım G M A:Y Yüzde 1 Hapoel Tel. 14 6 1758:1643 %70 2 Monaco 14 7 1909:1752 %67 3 Valencia 14 7 1896:1797 %67 4 Barcelona 14 7 1804:1744 %67 5 Fenerbahçe Beko 13 7 1640:1596 %65

İLK MAÇTA VALENCİA KAZANMIŞTI

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma, Valencia’nın 94-79 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe Beko, bu kez taraftarı önünde hem rövanşı almak hem de ilk 6 yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

FENERBAHÇE BEKO İÇİN KRİTİK VİRAJ

Valencia karşılaşması, Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’deki kaderini doğrudan etkileyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanarak hem puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakibiyle arasındaki dengeyi kendi lehine çevirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı hangi gün?

Maç 16 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı hangi kanalda?

Mücadele S Sport 1’de canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Euroleague’de kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko, 22. hafta öncesinde 5. sırada bulunuyor.

Euroleague 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko – Valencia maçı, hem zirve yarışını hem de play-off hesaplarını doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena’da alacağı bir galibiyetle ilk 6 yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Basketbolseverler için haftanın en kritik Euroleague karşılaşmalarından biri İstanbul’da sahne alacak.