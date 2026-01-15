Giriş / Abone Ol
Euroleague 22. Hafta | Fenerbahçe Beko - Valencia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko – Valencia maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Euroleague 22. haftada Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada ve bu maçla birlikte ilk 6 yolunda avantajını koruyabilecek mi? Maç şifreli mi yoksa şifresiz mi? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 15.01.2026 17:15
  • Giriş: 15.01.2026 17:15
  • Güncelleme: 15.01.2026 17:15
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Euroleague 2025/2026 sezonunda 22. hafta heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Ülker Sports Arena’da oynanacak Fenerbahçe Beko – Valencia mücadelesi, hem zirve yarışını hem de ilk 6 hedefini yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe Beko’nun doğrudan play-off yolunda emin adımlarla ilerlediği bu kritik haftada gözler, Valencia karşısında alınacak sonuca çevrildi.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague 22. hafta kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko – Valencia maçı, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko – Valencia maçı, S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler S Sport 1 yayını üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

FENERBAHÇE BEKO KAÇINCI SIRADA?

Euroleague 22. hafta öncesinde Fenerbahçe Beko, oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak puan tablosunda 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ilk 6 içinde kalarak play-off’lara doğrudan katılma hedefini sürdürüyor.

İLK 6 VE PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

Euroleague formatına göre sezon sonunda ilk 6 sırayı alan takımlar doğrudan play-off’a yükseliyor. 7 ile 10. sırada yer alan takımlar ise play-off elemeleri oynuyor. Bu nedenle Fenerbahçe Beko için Valencia karşılaşması, ilk 6 yolunda büyük önem taşıyor.

EUROLEAGUE 22. HAFTA PUAN DURUMU

SıraTakımGMA:YYüzde
1Hapoel Tel.1461758:1643%70
2Monaco1471909:1752%67
3Valencia1471896:1797%67
4Barcelona1471804:1744%67
5Fenerbahçe Beko1371640:1596%65

İLK MAÇTA VALENCİA KAZANMIŞTI

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma, Valencia’nın 94-79 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe Beko, bu kez taraftarı önünde hem rövanşı almak hem de ilk 6 yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

FENERBAHÇE BEKO İÇİN KRİTİK VİRAJ

Valencia karşılaşması, Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’deki kaderini doğrudan etkileyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanarak hem puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakibiyle arasındaki dengeyi kendi lehine çevirmeyi hedefliyor.

Euroleague 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko – Valencia maçı, hem zirve yarışını hem de play-off hesaplarını doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena’da alacağı bir galibiyetle ilk 6 yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Basketbolseverler için haftanın en kritik Euroleague karşılaşmalarından biri İstanbul’da sahne alacak.

