EuroLeague 22. Hafta: Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Maçları Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan EuroLeague'de 22. hafta heyecanı başlıyor. Basketbolseverlerin merakla takip ettiği haftada, Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, kritik karşılaşmalara çıkacak. EuroLeague 22. hafta maç programı ve yayın bilgileri netleşti.

EUROLEAGUE 22. HAFTADA HEYECAN BAŞLIYOR

EuroLeague'de 22. hafta maçları, yarın başlayacak ve 15 Ocak Perşembe ile 16 Ocak Cuma günleri oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Sezonun bu kritik bölümünde alınacak sonuçlar, play-off yarışını doğrudan etkileyecek.

ANADOLU EFES – BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, EuroLeague 22. haftasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele, 15 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak.

Ligde 21 maçta 6 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 18. sırada girdi. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, kötü gidişata son vermek istiyor. Karşılaşma S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO – VALENCİA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EuroLeague'de üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe Beko, 22. haftada İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, 16 Ocak Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.

Bir maçı eksik olmasına rağmen 13 galibiyetle 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Mücadele S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

EUROLEAGUE 22. HAFTA MAÇ PROGRAMI (TSİ)

Yarın

21.30 – Partizan – Olympiakos

15 Ocak Perşembe

19.00 – Dubai Basketbol – Virtus Bologna

20.30 – Anadolu Efes – Kosner Baskonia

21.30 – Bayern Münih – Panathinaikos AKTOR

22.05 – Maccabi Rapyd – Zalgiris

22.30 – EA7 Emporio Armani Milan – Kızılyıldız

22.45 – Paris Basketbol – Monaco

16 Ocak Cuma

20.45 – Fenerbahçe Beko – Valencia Basket

22.00 – LDLC ASVEL – Hapoel IBI

22.45 – Real Madrid – Barcelona

EuroLeague 22. hafta maçları hangi kanalda?

EuroLeague 22. hafta maçları S Sport 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Anadolu Efes – Baskonia maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko – Valencia Basket maçı 16 Ocak Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.

EuroLeague 22. hafta, Türk basketbolu adına kritik karşılaşmalara sahne olacak. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun oynayacağı maçlar, lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Basketbolseverler, heyecan dolu EuroLeague mücadelelerini S Sport 1 ekranlarından takip edebilecek.