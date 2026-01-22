Euroleague 24. Hafta | Fenerbahçe - Baskonia Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri Euroleague sahnesinde oynanıyor. Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 24. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia’yı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, sarı-lacivertliler için kritik bir viraj niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Baskonia arasında oynanacak Euroleague 24. hafta karşılaşması, 23 Ocak 2026 Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe - Baskonia Maçı Hangi Kanalda?

Euroleague mücadelesi, basketbolseverler tarafından S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Euroleague’de oynadığı 22 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizdi. Sarı-lacivertliler, puan tablosunun üst sıralarında yer alarak zirve yarışının en güçlü adaylarından biri olmayı sürdürüyor.

Son haftalarda iç sahada Valencia Basket’i 82-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko, ardından Virtus Bologna deplasmanından 85-80’lik galibiyetle dönerek formunu yükseltti.

İLK MAÇTA FARKLI GALİBİYET

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Baskonia’yı 108-93 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Bu sonuç, İstanbul’daki mücadele öncesinde sarı-lacivertlilere moral ve özgüven kazandırıyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Euroleague’de zirve yarışı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, puan tablosunda liderlik yarışını paylaşarak şampiyonluk iddiasını net biçimde ortaya koyuyor.

Sıra Takım O G M Averaj 1 Hapoel Tel-Aviv 22 16 6 1910:1782 2 Fenerbahçe 22 15 7 1807:1755 3 Monaco 23 15 8 2094:1929 4 Valencia 23 15 8 2073:1963 5 Real Madrid 23 15 8 2016:1907

Puan tablosu, Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de liderliği fiilen paylaştığını ve zirve yarışında rakiplerinden kopmadığını net biçimde ortaya koyuyor.

Euroleague 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko - Baskonia karşılaşması, sarı-lacivertlilerin zirve yarışındaki konumunu güçlendirme adına büyük önem taşıyor. İlk maçta alınan farklı galibiyetin ardından İstanbul’daki mücadele, Fenerbahçe’nin liderlik iddiasını pekiştirmesi açısından kritik bir fırsat olarak öne çıkıyor.