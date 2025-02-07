Euroleague 26. Hafta | Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada?

Euroleague'de bu sezon başarılı bir perfomans sergileyen Fenerbahçe, son maçında Real Madrid'i evinde 78-67 mağlup ederek galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Peki Fenerbahçe Beko Euroleague'de kaçıncı sırada? Fenerbahçe'nin play-off şansı var mı? Detaylara bakalım.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Fenerbahçe Beko, oynadığı 25 maçta 17 galibiyet ve 8 yenilgi Euroleague'in ikinci sırasında yer alıyor. Ligin birinci sırasında ise yine aynı galibiyet ve yenilgi sayısıyla Yunan temsilcisi Olimpiakos yer alıyor.

Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Euroleague'in 12. sırasında.

HANGİ TAKIMLAR EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF'A ÇIKIYOR?

34 maçın ardından Euroleague'de ilk 8'de yer alan takımlar Final Four için aralarında mücadele edecekler. Fenerbahçe Beko ise ikinci sırada ve play-off yolunda oldukça avantajlı durumda.

EUROLEAGUE 2025 FİNAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE?

Euroleague 2025 Final Four maçları 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Abu Dhabi'nin ev sahipliği yapılacak.