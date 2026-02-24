Euroleague 29. Hafta | Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in bu haftaki maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Euroleague 29. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu hafta kritik karşılaşmalar oynanacak. Özellikle Türk basketbolseverlerin gözü, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in maç programında olacak. Peki Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, Anadolu Efes maçı saat kaçta ve Euroleague maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylı program ve yayın bilgileri…

EUROLEAGUE 29. HAFTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Euroleague 29. hafta maçları 25 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 26 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Bu hafta Türk takımlarıyla Sırp ekipleri karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague lideri Fenerbahçe Beko, 29. haftanın açılış maçında Sırbistan temsilcisi Partizan’ı İstanbul’da konuk edecek.

Maç: Fenerbahçe Beko - Partizan

Fenerbahçe Beko - Partizan Saat: 20.45

20.45 Yayın: S Sport 1 (Canlı ve Şifreli)

Fenerbahçe Beko, geride kalan 27 haftada 20 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak Euroleague’de lider konumda bulunuyor.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ise 29. haftada Belgrad deplasmanında Kızılyıldız’a konuk olacak.

Maç: Kızılyıldız - Anadolu Efes

Kızılyıldız - Anadolu Efes Saat: 22.30

22.30 Yayın: S Sport 1 (Canlı ve Şifreli)

Anadolu Efes, 27 hafta sonunda 9 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.

EUROLEAGUE 29. HAFTA PROGRAMI (TSİ)

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Partizan

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiacos

22.30 Kızılyıldız - Anadolu Efes

22.30 Virtus Bologna - Barcelona

26 Şubat Perşembe

20.00 Dubai Basket - LDLC ASVEL

21.30 Monaco - Maccabi Rapid

22.05 Hapoel IBI - EA7 Emporio Armani Milan

22.15 Panathinaikos AKTOR - Paris Basketball

22.30 Baskonia - Valencia Basket

22.45 Real Madrid - Bayern Münih

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Euroleague 29. hafta maçları S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda ve Anadolu Efes maçı hangi kanalda sorularının yanıtı S Sport 1 olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat 20.45’te oynanacak.

Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Kızılyıldız - Anadolu Efes karşılaşması saat 22.30’da başlayacak.

Euroleague maçları hangi kanalda?

Tüm Euroleague 29. hafta maçları S Sport 1’den canlı ve şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko ligde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko, 20 galibiyet ve 7 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Euroleague 29. hafta, Türk takımları için kritik mücadelelere sahne olacak. Fenerbahçe Beko, Partizan karşısında liderliğini sürdürmek isterken; Anadolu Efes, Belgrad deplasmanında çıkış arayacak. Basketbolseverler, karşılaşmaları S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak takip edebilecek.