Euroleague 30. Hafta | Monako - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, Monako ile kritik bir maça çıkıyor. Monako - Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili detaylar şöyle:

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE'DE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 29 maçta aldığı 20 galibiyetle Euroleague'de ikinci sırada yer alıyor. Rakibi Monako ise 29 maçta 17 galibiyetle 4. sırada.

FENERBAHÇE BEKO NASIL PLAY-OFF TURUNA KALIR?

Euroleague'de 34 maçın ardından ilk 8'deki takımlar final four için play-off oynayacak. Fenerbahçe play-off yolunda oldukça avantajlı konumda. Fenerbahçe - Monako maçı, Fenerbahçe'nin play-off'a katılmayı haftalar öncesinden garantilemesi yolunda önemli bir maç olacak. Fenerbahçe ligi 2. bitirmesi halinde ligin 7'ncisiyle play-off oynayacak.

MONAKO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Monako - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı 20 Mart Perşembe günü saat 21:00'de S Sport 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

THY AVRUPA LİGİ 30. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ (TSİ):

19 Mart Salı

22.30 | Paris Basketbol (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20 Mart Perşembe

21.00 | Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

| Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan) 21.00 | Monaco (Fransa) - Fenerbahçe Beko

| Monaco (Fransa) - Fenerbahçe Beko 22.15 | Maccabi Playtika (İsrail) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

| Maccabi Playtika (İsrail) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya) 22.30 | Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

| Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) 22.45 | Real Madrid (İspanya) - LDLC ASVEL (Fransa)

21 Mart Cuma