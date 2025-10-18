EuroLeague 5. Hafta Puan Durumu: Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

EuroLeague 2025 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, 5. hafta sonunda takımlar arasındaki rekabet iyice kızıştı. Panathinaikos zirvede yerini korurken, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes orta sıralarda mücadele ediyor. Peki Fenerbahçe ve Efes kaçıncı sırada, liderlik yarışı nasıl şekillendi? İşte EuroLeague 5. hafta puan durumu ve detaylı analiz...

EUROLEAGUE 5. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

Sıra Takım O G M Atılan Yenilen Avaraj Puan 1 Panathinaikos 5 4 1 455 432 +23 9 2 Hapoel Tel Aviv 5 4 1 469 452 +17 9 3 Monako 5 3 2 432 410 +22 8 4 Paris 5 3 2 461 445 +16 8 5 Žalgiris 5 3 2 428 412 +16 8 6 Barcelona 5 3 2 468 455 +13 8 7 Real Madrid 5 3 2 410 399 +11 8 8 Olimpiakos 5 3 2 438 428 +10 8 9 Kızılyıldız 5 3 2 434 424 +10 8 14 Fenerbahçe Beko 5 2 3 415 413 +2 7 16 Anadolu Efes 5 2 3 416 431 -15 7

FENERBAHÇE BEKO’NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe Beko, 5. hafta itibarıyla 14. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Fenerbahçe Beko kadrosu oldukça yenilenmiş bir kadro ve koç Šarūnas Jasikevičius, takımın biraz zamana ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor.

ANADOLU EFES’İN DURUMU

Temsilcilerimizden Anadolu Efes ise 5. hafta sonunda 16. sırada yer alıyor. Efes, 416 sayı atarken 431 sayı yedi ve -15 averajla orta alt sıralarda yer aldı. Takımın yeniden ivme kazanması için önümüzdeki haftalarda deplasman galibiyetleri kritik öneme sahip olacak.

EUROLEAGUE’DE LİDERLİK MÜCADELESİ

Ligde Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv ve Monako üçlüsü zirve yarışını sürdürüyor. Panathinaikos 4 galibiyetle lider konumda bulunurken, Hapoel Tel Aviv averaj farkıyla ikinci sırada. İlk beş içinde yer alan Paris ve Žalgiris ise istikrarlı performanslarıyla dikkat çekiyor. EuroLeague’de 5. hafta sonunda toplam 10 takım 3 galibiyetle birbirine çok yakın puanlarda bulunuyor.

TEMSİLCİLERİMİZİN İSTATİSTİKSEL ÖZETİ

Takım O G M Atılan Sayı Yenilen Sayı Avaraj Sıra Fenerbahçe Beko 5 2 3 415 413 +2 14 Anadolu Efes 5 2 3 416 431 -15 16

ANALİZ: TÜRK TAKIMLARININ SEZON BAŞLANGICI

Sezonun ilk beş haftası itibarıyla Türk basketbolunun dev temsilcileri, EuroLeague’de beklenen çıkışı henüz yakalayamadı. Fenerbahçe hücumda daha dengeli bir yapı sergilerken, Efes savunma yönünde geliştirmeye ihtiyaç duyuyor. Her iki ekip de Avrupa tecrübesiyle ilerleyen haftalarda sıralamada üst basamaklara tırmanma potansiyeline sahip.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 5. hafta sonunda 14. sırada yer alıyor. 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7 puanı bulunuyor.

Anadolu Efes kaçıncı sırada?

Anadolu Efes, 5. hafta sonunda 16. sırada yer alıyor. Takımın 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti ve -15 averajı var.

EuroLeague’de lider kim?

EuroLeague 5. hafta itibarıyla lider Panathinaikos. 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.

EuroLeague 6. hafta maçları ne zaman?

6. hafta maçları 23-24 Ekim tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe Beko kendi sahasında, Anadolu Efes ise deplasmanda sahne alacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maç 24 Ekim Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı S Sports televizyonundan canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BİLETLERİ

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçının biletleri tükenmiş durumda. Biletlerle ilgili bilgiler ve güncel gelişmeleri takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.