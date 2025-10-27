EuroLeague 7. Hafta | Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman?

EuroLeague 2025-2026 sezonu heyecan dolu 7. haftasına giriyor. Avrupa’nın dev ekipleri zirve mücadelesi için parkede kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko İstanbul ve Anadolu Efes İstanbul’un maç tarihleri de netleşti. İşte EuroLeague 7. hafta fikstürü, güncel puan durumu ve en çok merak edilen detaylar.

EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU (6. HAFTA SONU İTİBARIYLA)

Sıra Takım G M Kazanma Oranı 1 Hapoel IBI Tel Aviv 5 1 %83,3 2 Olympiacos Pire 4 2 %66,7 3 Paris Basketbol 4 2 %66,7 4 Zalgiris Kaunas 4 2 %66,7 5 Kızılyıldız Zvezda Belgrad 4 2 %66,7 6 Virtus Bologna 4 2 %66,7 7 Panathinaikos AKTOR Atina 4 2 %66,7 8 AS Monaco 3 3 %50 9 Fenerbahçe Beko İstanbul 3 3 %50 10 Real Madrid 3 3 %50 11 FC Barcelona 3 3 %50 12 Valencia Basket 3 3 %50 13 Dubai Basketbolu 3 3 %50 14 Partizan Belgrad 3 3 %50 15 EA7 Emporio Armani Milano 2 4 %33,3 16 LDLC ASVEL Villeurbanne 2 4 %33,3 17 Maccabi Rapyd Tel Aviv 2 4 %33,3 18 Anadolu Efes İstanbul 2 4 %33,3 19 FC Bayern Münih 2 4 %33,3 20 Baskonia Vitoria-Gasteiz 0 6 %0

EUROLEAGUE 7. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

28 Ekim 2025 – Salı

21:00 – Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas (ZALGIRIO ARENA)

– Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas (ZALGIRIO ARENA) 21:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne - Kızılyıldız Zvezda Belgrad (BELGRAD ARENA)

– LDLC ASVEL Villeurbanne - Kızılyıldız Zvezda Belgrad (BELGRAD ARENA) 22:00 – Real Madrid - FC Bayern Münih (SAP Bahçesi)

– Real Madrid - FC Bayern Münih (SAP Bahçesi) 22:15 – Maccabi Rapyd Tel Aviv - Panathinaikos AKTOR Atina (Telekom Merkezi Atina)

– Maccabi Rapyd Tel Aviv - Panathinaikos AKTOR Atina (Telekom Merkezi Atina) 22:30 – EA7 Emporio Armani Milano - FC Barcelona (Palau Blaugrana)

– EA7 Emporio Armani Milano - FC Barcelona (Palau Blaugrana) 22:30 – Dubai Basketbolu - Baskonia Vitoria-Gasteiz (Buesa Arena)

– Dubai Basketbolu - Baskonia Vitoria-Gasteiz (Buesa Arena) 22:45 – Anadolu Efes İstanbul - Paris Basketbol (Adidas Arena)

– Anadolu Efes İstanbul - Paris Basketbol (Adidas Arena) 23:00 – Fenerbahçe Beko İstanbul - Valencia Basket (Roig Arena)

29 Ekim 2025 – Çarşamba

21:00 – Partizan Belgrad - Hapoel IBI Tel Aviv (Arena 8888 Sofya)

– Partizan Belgrad - Hapoel IBI Tel Aviv (Arena 8888 Sofya) 22:15 – AS Monaco - Olympiacos Pire (Barış ve Dostluk Stadyumu)

FENERBAHÇE BEKO’NUN 7. HAFTA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko İstanbul, 7. hafta maçında Valencia Basket ile 28 Ekim Pazartesi saat 23:00’te Roig Arena’da karşılaşacak. Karşılaşma S Sports 1'den canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

ANADOLU EFES'İN 7. HAFTA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes İstanbul ise Paris Basketbol deplasmanında 28 Ekim Pazartesi saat 22:45’te Adidas Arena’da sahne alacak. Karşılaşma S Sports 2'den canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

EuroLeague’de lider hangi takım?

Hapoel IBI Tel Aviv, 6 hafta sonunda 5 galibiyet ile liderlik koltuğunda yer alıyor.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

6. hafta sonunda Fenerbahçe Beko 3 galibiyet – 3 mağlubiyet ile 9. sırada yer alıyor. Anadolu Efes ise 2 galibiyet – 4 mağlubiyetle 18. sırada.