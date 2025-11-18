EuroLeague Bu Hafta: Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

EuroLeague’de 12. hafta heyecanı yarın başlıyor! Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague’de bu hafta birbirinden kritik maçlar oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, zorlu rakiplerine karşı puan ve prestij mücadelesi verecek. Haftanın dikkat çeken maçlarından biri İstanbul’da, diğeri ise Belgrad Arena’da basketbol tutkunlarıyla buluşacak.

EUROLEAGUE 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI (TSİ)

19 Kasım Çarşamba

22.00 LDLC ASVEL – Monaco

20 Kasım Perşembe

20.30 Anadolu Efes – Barcelona

22.15 Panathinaikos – Dubai Basketbol

22.30 EA7 Emporio Armani Milan – Hapoel IBI

22.45 Real Madrid – Zalgiris

21 Kasım Cuma

22.15 Olimpiacos – Paris Basketbol

22.30 Virtus Bologna – Maccabi Rapyd

22.30 Partizan – Fenerbahçe

22.30 Baskonia – Bayern Münih

23.00 Valencia Basket – Kızılyıldız

EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU (11. HAFTA SONU İTİBARIYLA)

Sıra Takım G M 1 Hapoel Tel-Aviv 8 3 2 Crvena zvezda 8 3 3 Zalgiris Kaunas 7 4 4 Olympiakos 7 4 5 Panathinaikos 7 4 6 Barcelona 7 4 7 Milano 6 5 8 Valencia 6 5 9 Monaco 6 5 10 Fenerbahçe 6 5 11 Real Madrid 5 6 12 Paris 5 6 13 Dubai 5 6 14 Virtus Bologna 5 6 15 Bayern 5 6 16 Anadolu Efes 4 7 17 Partizan 4 7 18 Maccabi Tel Aviv 3 8 19 Baskonia 3 8 20 Lyon-Villeurbanne 3 8

FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES’İN GENEL DURUMU

Fenerbahçe Beko, ilk 11 haftada 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ederek 10. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler hücumda yüksek tempolu oyunuyla dikkat çekerken, savunmadaki dalgalanmalar sıralamadaki istikrarını etkiledi. Belgrad deplasmanında kaybetmesi halinde sıralamadaki yeri tehlikeye girebilir.

Anadolu Efes ise çıkış aradığı sezonda 4 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. sırada bulunuyor. Barcelona gibi güçlü bir rakibe karşı İstanbul’da avantajını kullanarak moral galibiyeti hedefliyor. Özellikle Shane Larkin ve Will Clyburn’ün performansı takımın kaderinde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE BEKO – PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Haftanın en zorlu deplasmanlarından birine çıkan Fenerbahçe Beko, 21 Kasım Cuma gecesi Belgrad Arena’da Partizan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.30’da başlayacak ve karşılaşma S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak basketbolseverlerle buluşacak.

ANADOLU EFES – BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Son haftalarda çıkış arayan Anadolu Efes, güçlü rakibi Barcelona’yı İstanbul’da ağırlıyor. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele, 20 Kasım Perşembe akşamı saat 20.30’da başlayacak. Maç, S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko EuroLeague’de kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko, 11. hafta sonunda 6 galibiyet ile 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes EuroLeague’de kaçıncı sırada?

Anadolu Efes, 11 maç sonunda 4 galibiyetle 16. sırada bulunuyor.

EuroLeague lideri hangi takım?

Hapoel Tel-Aviv, 8 galibiyetle lider konumda bulunuyor.

EuroLeague’de 12. hafta büyük heyecana sahne olacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, önemli rakiplerine karşı sahne alırken hem sıralama hem de moral açısından kritik maçlara çıkacak. Türkiye’yi Avrupa sahnesinde temsil eden iki ekibimizin mücadelesi basketbolseverler tarafından büyük bir merakla takip edilecek.