Euroleague'de 15'inci hafta başlıyor

Euroleague’de 15. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda haftanın maçları perşembe ve cuma günleri oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın Valencia Basket’e konuk olacak. Roig Arena’da oynanacak mücadele TSİ 22.30’da başlayacak.

Ligde 5 galibiyet, 9 mağlubiyetle 17. sırada yer alan lacivert-beyazlı ekip, son iki maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Efes, bu karşılaşmayla birlikte çıkış arayışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ise haftanın bir diğer deplasmanında cuma günü Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Salle Gaston Medecin’de oynanacak maç TSİ 21.30’da başlayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet elde ederek haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe, ligde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmenin hesabını yapıyor.

HAFTANIN PROGRAMI

Yarın:

22.05 Maccabi Rapyd-LDLC ASVEL

22.30 Valencia Basket-Anadolu Efes

22.30 Emporio Armani Milano-Panathinaikos

22.45 Paris Basketbol-Zalgiris

23.00 Real Madrid-Baskonia

12 Aralık Cuma:

19.00 Dubai Basketbol-Bayern Münih

21.30 Monaco-Fenerbahçe Beko

22.30 Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv

22.30 Partizan-Kızılyıldız

22.30 Barcelona-Olimpiakos