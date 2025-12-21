Euroleague'de 17'nci haftanın MVP'si Kevin Punter

Euroleague normal sezonunun 17. haftasında MVP ödülü, Kevin Punter’a gitti. FC Barcelona formasıyla unutulmaz bir gece yaşayan Punter, 40 verimlilik puanı (PIR) üreterek kulübe katıldığından bu yana ilk, kariyerinde ise dördüncü kez haftanın MVP’si oldu.

Barcelona’nın Baskonia’yı üç uzatma sonunda 134-124 mağlup ettiği ve EuroLeague tarihinin en yüksek skorlu maçına sahne olan karşılaşmada Punter, 43 sayı kaydetti. Bu performansıyla, bu yüzyılda Euroleague maçında 40 sayının üzerine çıkan dokuzuncu oyuncu olmayı başardı.

19 DENEMEDE 12 İSABET

Sahada 44 dakika 59 saniye kalan Punter, 19 denemede 12 iki sayılık isabetle kulüp rekoru kırdı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 7’de 4, serbest atış çizgisinden ise 7’de 7 isabet bulan tecrübeli oyuncu; 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla maçını tamamladı.

haftada 35 PIR üreten iki isim dikkat çekti. Baskonia’dan Markus Howard, Barcelona karşısında 33 sayı ve 6 asistle oynarken Dubai Basketball oyuncusu McKinley Wright ise Anadolu Efes Istanbul deplasmanındaki geri dönüş galibiyetinde 17 sayı, 15 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ile öne çıktı.

Haftanın bir diğer yüksek performansı, Barcelona’dan Tomas Satoransky’ye aitti. Satoransky, üç uzatmalı maçta 23 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle 32 PIR üretti. Olympiacos Piraeus’un yıldızı Sasha Vezenkov ise LDLC ASVEL Villeurbanne karşısında 17 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle 28 PIR’a ulaştı.