Euroleague'de 2. hafta maçları başlıyor

THY Euroleague'de ikinci hafta maçları bu akşam başlıyor.

Haftanın öne çıkan maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma bu sezon aynı ülkeden iki takımın mücadele edeceği ilk maç olacak.

İlk hafta maçlarını kazanan iki Türk takımının maçı 10 Ekim Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın saat 20.30'da oynanacak.

Turnuvada bu akşam Monaco-Maccabi Playtika ve Kızılıyıldız-Baskonia maçları oynanacak.

Haftanın diğer maçları ise şöyle:

10 Ekim Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna (Astroballe)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (OAKA)

21.45 Real Madrid-Partizan (Wizink Center)

11 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos-Zalgiris (Barış ve Dostluk)

21.30 Barcelona-Alba Berlin (Palau Blaugrana)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol (Unipol Forum)