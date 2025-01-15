Euroleague'de 21. hafta başladı: Anadolu Efes üst üste 4. mağlubiyetini aldı

THY Euroleague'de 21. hafta başladı. Deplasmanda Paris Basket'e 88-84 kaybeden Anadolu Efes, üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Turnuvada dün akşam oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Asvel 62-93 Partizan Milano 100-68 Alba Berlin Baskonia 101-102 Olympiakos Real Madrid 116-113 Maccabi Tel-Aviv

Turnuvada bu akşam oynanacak 4 maçla 21. hafta tamamlanacak.

Bu haftanın maç programı ise şu şekilde: