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Euroleague'de 21. hafta başladı: Anadolu Efes üst üste 4. mağlubiyetini aldı

Euroleague'de 21. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Anadolu Efes üst üste 4. kez sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko ise parkeye bugün çıkacak.

Spor
  • 15.01.2025 10:26
  • Giriş: 15.01.2025 10:26
  • Güncelleme: 15.01.2025 10:35
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague'de 21. hafta başladı: Anadolu Efes üst üste 4. mağlubiyetini aldı
Fotoğraf: DepoPhotos

THY Euroleague'de 21. hafta başladı. Deplasmanda Paris Basket'e 88-84 kaybeden Anadolu Efes, üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Turnuvada dün akşam oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Asvel 62-93 Partizan

Milano 100-68 Alba Berlin

Baskonia 101-102 Olympiakos

Real Madrid 116-113 Maccabi Tel-Aviv

Turnuvada bu akşam oynanacak 4 maçla 21. hafta tamamlanacak.

Bu haftanın maç programı ise şu şekilde:

Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna

Kızılyıldız - Fenerbahçe

Bayern Münih - Monaco

Barcelona - Panathinaikos

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