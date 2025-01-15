Euroleague'de 21. hafta başladı: Anadolu Efes üst üste 4. mağlubiyetini aldı
Euroleague'de 21. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Anadolu Efes üst üste 4. kez sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko ise parkeye bugün çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi
THY Euroleague'de 21. hafta başladı. Deplasmanda Paris Basket'e 88-84 kaybeden Anadolu Efes, üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
Turnuvada dün akşam oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:
Asvel 62-93 Partizan
Milano 100-68 Alba Berlin
Baskonia 101-102 Olympiakos
Real Madrid 116-113 Maccabi Tel-Aviv
Turnuvada bu akşam oynanacak 4 maçla 21. hafta tamamlanacak.
Bu haftanın maç programı ise şu şekilde:
Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna
Kızılyıldız - Fenerbahçe
Bayern Münih - Monaco
Barcelona - Panathinaikos