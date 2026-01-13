Euroleague'de 22'nci hafta başlıyor
Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı basketbol organizasyonu Euroleague'de 22'inci hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Efes perşembe günü Baskonia'yı, Fenerbahçe ise cuma günü Valencia'yı konuk edecek.
Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 22. hafta maçları yarın, 15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günü oynanacak.
Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 15 Ocak Perşembe günü Baskonia'yı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
EFES SON 5 MAÇINI KAYBETTİ
Ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet ve 15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya son sırada girdi. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, oynadığı son 5 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ise 16 Ocak Cuma günü Valencia'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki son maçında konuk olduğu BAE temsilcisi Dubai Basketbol'a 92-81 yenildi.
22. haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
21.30 Partizan-Olimpiakos
15 Ocak Perşembe:
19.00 Dubai Basketbol-Virtus Bologna
20.30 Anadolu Efes-Baskonia
21.30 Bayern Münih-Panathinaikos
22.05 Maccabi-Zalgiris
22.30 Milano-Kızılyıldız
22.45 Paris Basketbol-Monaco
16 Ocak Cuma:
20.45 Fenerbahçe-Valencia Basket
22.00 ASVEL-Hapoel IBI
22.45 Real Madrid-Barcelona