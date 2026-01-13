Euroleague'de 22'nci hafta başlıyor

Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 22. hafta maçları yarın, 15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 15 Ocak Perşembe günü Baskonia'yı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

EFES SON 5 MAÇINI KAYBETTİ

Ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet ve 15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya son sırada girdi. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, oynadığı son 5 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ise 16 Ocak Cuma günü Valencia'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki son maçında konuk olduğu BAE temsilcisi Dubai Basketbol'a 92-81 yenildi.

22. haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

21.30 Partizan-Olimpiakos

15 Ocak Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol-Virtus Bologna

20.30 Anadolu Efes-Baskonia

21.30 Bayern Münih-Panathinaikos

22.05 Maccabi-Zalgiris

22.30 Milano-Kızılyıldız

22.45 Paris Basketbol-Monaco

16 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe-Valencia Basket

22.00 ASVEL-Hapoel IBI

22.45 Real Madrid-Barcelona