Euroleague'de 3. mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunu kaptırdı
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko kendi sahasında Milano'ya kaybederek liderlik koltuğunu Paris Basket'e kaptırdı. Anadolu Efes de Asvel deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.
THY Euroleague'de dün oynanan maçta kendi sahasında Milano'ya 91-85 kaybeden Fenerbahçe Beko, bu sezonki üçüncü mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe'de Wade Baldwin 19, Zagars 16, Tarık Biberovic 15 sayı buldu. Milano'da ise Nikola Mirotic 29 sayı 9 rebound ile yıldızlaşırken Zach LeDay 19 sayı kaydetti.
Bu skorun ardından Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Paris Basket'e kaptırdı. İki takımın da 9 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor.
3 YENİLGİ DE İÇERİDE
Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'de mağlup olduğu üç maçı da kendi sahasında kaybetti. Sarı-lacivertli ekip daha önce kendi sahasında Kızılyıldız ve Panathinaikos'a yenilmişti.
Turnuvada dün akşam oynanan diğer maçlarda Monaco deplasmanda Panathinaikos'u 91-88, Kızılyıldız kendi sahasında Bayern Münih'i 101-77, Asvel ise kendi sahasında Anadolu Efes'i 97-82 mağlup etti.