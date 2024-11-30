Euroleague'de 3. mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunu kaptırdı

THY Euroleague'de dün oynanan maçta kendi sahasında Milano'ya 91-85 kaybeden Fenerbahçe Beko, bu sezonki üçüncü mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Wade Baldwin 19, Zagars 16, Tarık Biberovic 15 sayı buldu. Milano'da ise Nikola Mirotic 29 sayı 9 rebound ile yıldızlaşırken Zach LeDay 19 sayı kaydetti.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Paris Basket'e kaptırdı. İki takımın da 9 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor.

3 YENİLGİ DE İÇERİDE

Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'de mağlup olduğu üç maçı da kendi sahasında kaybetti. Sarı-lacivertli ekip daha önce kendi sahasında Kızılyıldız ve Panathinaikos'a yenilmişti.

Turnuvada dün akşam oynanan diğer maçlarda Monaco deplasmanda Panathinaikos'u 91-88, Kızılyıldız kendi sahasında Bayern Münih'i 101-77, Asvel ise kendi sahasında Anadolu Efes'i 97-82 mağlup etti.