Euroleague'de 30. hafta programı

Euroleague'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta, yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımları, bu hafta iç sahada Fransız ekipleriyle karşılaşacak. Fenerbahçe, yarın Monaco'yu, Anadolu Efes ise cuma günü LDLC ASVEL'i ağırlayacak.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 28 mücadelede aldığı 21 galibiyetle lider durumda. 29 maçta 9 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

İKİ MAÇ ERTELENDİ

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemesinin ardından Euroleague'de 2 maç ertelendi.

Maccabi ile Hapoel arasında İsrail'de oynanması planlanan mücadele ile Partizan-Dubai Basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelendi. 30. haftanın programı şu şekilde:

YARIN:

20.45 Fenerbahçe-Monaco

22.30 Valencia Basket-Zalgiris

22.30 EA7 Milan-Barcelona

22.45 Real Madrid-Virtus Bologna

6 MART CUMA:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL

22.00 Kızılyıldız-Bayern Münih

22.15 Olimpiakos-Panathinaikos

22.30 Baskonia-Paris Basketbol