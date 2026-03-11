Euroleague'de 31'inci haftanın programı
Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonu Euroleague'de 31'inci haftası bugün oynanacak Virtus Bologna-Partizan maçıyla başlayacak.
Euroleague'de 31'inci hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 31. hafta, bugün, yarın ve 13 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
Anadolu Efes, yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe ise 13 Mart Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19. basamakta, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.
Euroleague'de 31. haftanı programı (TSİ) şöyle:
BUGÜN
22.45 Virtus Bologna-Partizan
YARIN
21.00 Monaco-Olimpiakos
22.00 Dubai Basketbol-Baskonia
22.30 Bayern Münih-Anadolu Efes
22.45 Real Madrid-Valencia Basket
23.00 Paris Basketbol-ASVEL
23.00 Panathinaikos-Zalgiris
13 MART CUMA
22.00 Kızılyıldız-Fenerbahçe
22.30 Barcelona-Hapoel
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi