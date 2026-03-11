Euroleague'de 31'inci haftanın programı

Euroleague'de 31'inci hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 31. hafta, bugün, yarın ve 13 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Anadolu Efes, yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe ise 13 Mart Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19. basamakta, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Euroleague'de 31. haftanı programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN

22.45 Virtus Bologna-Partizan

YARIN

21.00 Monaco-Olimpiakos

22.00 Dubai Basketbol-Baskonia

22.30 Bayern Münih-Anadolu Efes

22.45 Real Madrid-Valencia Basket

23.00 Paris Basketbol-ASVEL

23.00 Panathinaikos-Zalgiris

13 MART CUMA

22.00 Kızılyıldız-Fenerbahçe

22.30 Barcelona-Hapoel

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi