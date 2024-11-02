Euroleague'de 7. hafta geride kaldı
THY Euroleague'de çift maç haftası sona erdi. Fenerbahçe Beko'nun 4'üncü, Anadolu Efes'in 7'inci sırada tamamladığı haftayı lider bitiren takım Zalgiris Kaunas oldu.
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THY Euroleague'de 7. hafta geride kaldı. İlk 7 maçının 6'sını kazanan Zalgiris Kaunas haftayı lider tamamladı.
Dün oynanan maçta Fenerbahçe Beko, eski koçu Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı 89-72 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.
Böyecek ilk 7 maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe, 4'üncü sırada yer aldı. Fenerbahçe dışında Panathinaikos, Barcelona ve Bayern Münih'in de 5 galibiyeti buluyor. İlk 7 maçının 6'sını kazanan Zalgiris Kaunas lider durumda.
Anadolu Efes ise 4 galibiyet 3 mağlubiyet ile 7. sırada bulunuyor.
Sezona kötü başlayan Alba Berlin ve Virtus Bologna, 1'er galibiyetle son sırayı paylaşıyor.
Sezona kötü başlayan ve şu ana kadar oynadığı 4 deplasman maçının tamamını kaybeden Real Madrid ise 3 galibiyetle 11. sırada.