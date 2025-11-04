Euroleague'de 9'uncu hafta: Fenerbahçe ve Efes çıkış peşinde

Avrupa'da basketbolun bir numaralı organizasyonu Euroleague'de dokuzuncu hafta yarın başlayacak. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği organizasyonda haftanın dikkat çekenleri şu şekilde:

Fenerbahçe, perşembe günü ASVEL'i konuk edecek. Ülker Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler geçen hafta aldığı iki mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Ligde şu ana kadar 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer aldı.

ZORLU MAÇLAR

Anadolu Efes ise Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak. Belgrad Arena'da oynanacak haftanın açılış karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 5 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 7. sırada bulunuyor.